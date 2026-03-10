Ufficiale Atalanta-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: Palladino sorprende tutti. Fuori Kane

Alle ore 21:00 scende in campo l'Atalanta, ultima squadra italiana rimasta in corsa in Champions League, impegnata negli ottavi di finale contro il Bayern Monaco. Mister Palladino sorprende tutti con l’undici iniziale: dal primo minuto scendono insieme i due centravanti di peso Scamacca e Krstovic. La Dea dovrebbe inoltre modificare il modulo passando al 4-4-2, con Zalewski e Sulemana chiamati ad agire sulle fasce in posizione più avanzata rispetto agli altri esterni titolari, Zappacosta e Bernasconi.

Le scelte del Bayern Monaco

Tra le novità del Bayern Monaco c’è l’iniziale panchina del bomber Kane, con Jackson al centro dell’attacco tedesco. Fuori, tra gli altri, Kim, Goretzka, Musiala, Davies e il giovane talento Karl. Queste scelte strategiche dei due allenatori potrebbero cambiare l’andamento della partita fin dai primi minuti, rendendo il match un test interessante sia per l’Atalanta che per i campioni tedeschi.

ATALANTA (4-4-2): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolasinac, Bernasconi; Zalewski, De Roon, Pasalic, Sulemana; Krstovic, Scamacca.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Koussounou, Bakker, Musah, Samardzic, Bellanova, Djimsiti, Vavassori, Cassa, Ahanor.

Allenatore: Raffaele Palladino.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Jackson.

A disposizione: Ulreich, Prescott, Kim, Goretzka, Kane, Musiala, Davies, Bischof, Guerreiro, Karl.

Allenatore: Vincent Kompany.