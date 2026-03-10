Lang e Osimhen trascinano il Galatasaray: vittoria di misura sul Liverpool
Il Galatasaray centra un successo di grande importanza tra le mura amiche, battendo 1-0 il Liverpool nell’andata degli ottavi di finale di Champions League grazie al gol decisivo di Mario Lemina al 7’ minuto. Dopo il trionfo casalingo contro la Juventus nei playoff, anche stavolta i ragazzi di Okan Buruk mostrano una prestazione solida e concreta, sfruttando al massimo il fattore campo e il calore del pubblico.
La partita e l’andamento del match
Il gol arriva subito: angolo battuto verso Victor Osimhen, che di testa mette la palla al centro per Lemina, il quale insacca in tuffo da pochi passi battendo Mamardashvili. Il Liverpool prova a reagire, ma crea poco e fatica a trovare spazi. Nella ripresa il Galatasaray controlla il gioco e resiste agli attacchi dei Reds. Al 62’ Osimhen segna il 2-0, ma l’arbitro Jesus Manzano annulla per fuorigioco di Yilmaz. Il Liverpool tenta un timido affondo con Ekitike, ma Cakir blocca senza problemi. Nel finale, nonostante l’intensità crescente, il risultato resta sull’1-0, regalando ai turchi un prezioso vantaggio in vista del ritorno ad Anfield.
