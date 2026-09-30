Ipotesi retrocessione City, The Athletic: “Come si potrebbe giustificare qualsiasi altra decisione?”

The Athletic durissimo sul Manchester City dopo il verdetto: il dibattito si sposta sulla possibile retrocessione.

Il verdetto sul Manchester City apre ora il dibattito sulle possibili sanzioni. In un durissimo commento firmato da Daniel Taylor, The Athletic sostiene che, alla luce delle conclusioni della Commissione indipendente, la discussione sulla possibile esclusione del club dalla Premier League abbia assunto una dimensione completamente diversa: “Non dovrebbe più esserci un dibattito sul fatto che la Premier League avrà o meno il coraggio di estromettere il Manchester City dalla massima serie inglese. Ora la domanda è un’altra: come si potrebbe giustificare qualsiasi altra decisione?”. Il giudizio resta soggetto ad appello e la sanzione non è stata ancora stabilita.

Sponsorizzazioni e oltre 900 milioni: “Una portata mai vista prima”

L’analisi si concentra soprattutto sulle dimensioni delle irregolarità accertate in primo grado. Secondo quanto riportato, nell’arco dei nove anni presi in esame il City avrebbe dichiarato 949,4 milioni di sterline di ricavi dagli sponsor, mentre la Commissione avrebbe ricondotto 830,7 milioni a finanziamenti provenienti da ADUG attraverso il sistema contestato. The Athletic definisce il caso di una dimensione senza precedenti nella storia della Premier League e arriva a prospettare la retrocessione come possibile conseguenza, precisando però che la decisione sulla pena deve ancora essere presa. Il Manchester City respinge le conclusioni e ha annunciato ricorso.