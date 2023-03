L’Eintracht non sa più vincere: crisi verticale dopo i due schiaffi presi dal Napoli

L'Eintracht Francoforte non esce dalla sua crisi verticale, dalla spirale in cui è entrato negli ultimi due mesi.

L'Eintracht Francoforte non esce dalla sua crisi verticale, dalla spirale in cui è entrato negli ultimi due mesi. Il ko per 2-0 in casa contro il Napoli è l'esatta fotografia dell'anno complicatissimo del club allenato da Oliver Glasner. Dopo quel ventuno febbraio, tre partite, due pareggi e una sconfitta in Bundesliga per l'Eintracht, che nelle ultime sei ha vinto una sola volta, quasi un mese fa 2-0 contro il Werder Brema. Giusto prima di venir affondato da Kvaratskhelia e compagni.

Crollo in classifica

La formazione di Glasner è ora sesta in classifica ma nelle ultime gare non ha sfruttato i passi falsi dell'Union Berlino, che non vince da cinque partite, e del Friburgo che aveva pareggiato le due prima della vittoria contro l'Hoffenheim. 1-1 contro lo Stoccarda, un piccolo brodino contro la penultima e in crisi costante e verticale in Bundes, porta ora l'Eintracht al sesto posto sempre a meno cinque dalla zona Champions.

Rode non basta

Adesso il Napoli, sfida complicatissima per l'Eintracht vista la forma dei tedeschi e l'entusiasmo degli azzurri: servirà ribaltare un 2-0 casalingo al Maradona, con tutte le difficoltà del caso. Nell'ultima di campionato, come detto, pari scialbo contro lo Stoccarda: in gol Rode ma per il resto hanno steccato quasi tutti, da Kolo Mouani ai due trequartisti Gotze e Borre. Per una formazione che non riesce a trovare entusiasmo e identità in un 2023 complicato.