Video L’incredibile nervosismo di Guardiola, naso e testa piena di graffi: “Le mie unghie…”

Crisi nera per il Manchester City anche in Champions League: la squadra di Pep Guardiola subisce una clamorosa rimonta in casa dal Feyenoord, dopo essere stata in vantaggio per 3-0 a 15' minuti dalla fine si fa riprendere dagli olandesi sul 3-3.

Nervosissimo il tecnico spagnolo, che nel post-partita si presenta alle telecamere con il volto pieno di graffi autoinflitti per l'incredibile esito del match. E' lo stesso Guardiola che spiega in conferenza stampa il motivo dei segni sulla testa e il naso: "Li ho fatti con le mie dita… voglio farmi del male”. Di seguito le immagini diventate già virali sui social.