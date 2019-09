Liverpool, Alisson si rivedrà solo al ritorno col Napoli: fuori ancora un mese

Alisson non recupera per la sfida contro il Napoli. A confermarlo è Jurgen Klopp, che in conferenza stampa ha chiarito che il Liverpool dovrà fare a meno del suo portiere ancora per un po': almeno tre settimane, pertanto l'ex Roma si vedrà in campo soltanto dopo la sosta di novembre. Dovrebbe esserci, salvo sorprese, nel match di ritorno ad Anfield previsto per il 27 novembre.