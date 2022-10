Liverpool in ansia per Jota: problema muscolare, può saltare il Napoli

Jurgen Klopp non può essere pienamente soddisfatto malgrado la vittoria ottenuta dal suo Liverpool contro il Manchester City

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Jurgen Klopp non può essere pienamente soddisfatto malgrado la vittoria ottenuta dal suo Liverpool contro il Manchester City. Il tecnico tedesco, infatti, trema per le condizioni di Diogo Jota. L'attaccante portoghese è stato costretto a uscire nei minuti di recupero a causa di un problema alla coscia che potrebbe mettere in discussione anche la sua partecipazione al Mondiale in Qatar.