Liverpool, Klopp perde anche Robertson: salterà l'Ajax e almeno un'altra gara di Champions

Oltre all'emergenza a centrocampo, il Liverpool dovrà far fronte anche ad un'altra perdita importante in vista della partita di Champions League di oggi e per le prossime tre settimane. Secondo The Independent, Andrew Robertson starà fuori fino ai primi di ottobre e ciò vuol dire che, per quanto riguarda l'Europa, non sarà presente anche in almeno una delle due partite con i Rangers. Al suo posto è pronto Kostas Tsimikas, ex obiettivo di mercato del Napoli.