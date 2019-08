Liverpool, Klopp sul sorteggio: "Mai una 2a e 3a fascia così forte! E c'è anche il Lipsia in quarta!"

Jürgen Klopp, allenatore Liverpool, ha parlato prima dell'inizio dei sorteggi Champions: "Non credo che ci sia mai stata un'urna 2 più forte. È semplicemente pazzesco! Dovrebbero essere tutti in Prima Fascia, ma lì non c'è abbastanza spazio. Inoltre non penso che ci sia mai stata un’Urna 3 più forte. E poi in Quarta Fascia puoi pescare il Lipsia... wow! I gruppi saranno incredibili".