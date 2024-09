Ufficiale Man City-Inter, le formazioni: Inzaghi stravolge, fuori Lautaro. C'è Zielinski

vedi letture

Quattrocentosessantasei giorni dopo Istanbul, è di nuovo Manchester City-Inter. I campioni d'Inghilterra ospitano i campioni d'Italia nella cornice dell'Etihad Stadium, nella prima giornata della nuova Champions League. Calcio d'inizio alle 21, arbitro Glenn Nyberg: di seguito le formazioni ufficiali.

Simone Inzaghi cambia ben otto giocatori rispetto al pareggio di Monza. Esordio da titolare per Zielinski, mentre Lautaro va in panchina: spazio a Taremi in coppia con Thuram. Darmian ancora preferito a Dumfries sulla catena di destra, ove Bisseck vince il ballottaggio con Pavard.

Pep Guardiola rispolvera la formazione tipo, con qualche sorpresa: tornano titolari, tra gli altri, Dias, Rodri e Bernardo Silva. Fuori, tra i grandi protagonisti di quella notte a Istanbul, c'è praticamente solo Stones. Titolari anche Savinho e Lewis

MANCHESTER CITY(4-1-4-1): Ederson; Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri; Sapinho, Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos; Thuram, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.