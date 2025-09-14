Ufficiale
Man City-Napoli, il programma della vigilia: ecco gli orari di conferenze e allenamenti
Il Napoli, dopo aver battuto la Fiorentina al Franchi, si prepara già da oggi alla partita di Champions League contro il Manchester City che sancirà il ritorno in Europa degli azzurri e pure di Antonio Conte. Come di consueto, alla vigilia del match ci saranno le conferenze stampa dei due allenatori e di un calciatore per parte, oltre agli allenamenti aperti ai media. Di seguito il programma completo.
17 settembre
SSC Napoli:
h. 11.15 Allenamento - primi 15’ aperti ai media - presso il SSC Napoli Training Center.
h. 20 Conferenza stampa allo Etihad Stadium.
Manchester City:
h. 13.30 Conferenza stampa alla City Football Academy nel Media Theatre.
h. 16 Allenamento primi 15’ aperti - alla City Football Academy.
