Napoli-Chelsea, dalla Questura: "Un solo ferito già dimesso"

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - Un tifoso inglese del Chelsea è stato ferito ieri a Napoli dopo essere stato avvicinato in piazza Santa Maria la Nova da un gruppo di giovani. Il ferito è stato medicato all'ospedale Vecchio Pellegrini per una ferita (con un oggetto appuntito, forse un giravite) al gluteo ed è stato dimesso (10 giorni). Secondo quanto rende noto la Questura al momento non risultano altri tifosi inglesi feriti. Ieri sera i città ne sono stati segnalati circa 250, altri sono previsti che giungano in città oggi. La Questura rende noto che, in vista della gara di Champions League allo stadio Maradona tra Napoli e Chelsea, è stato istituito un dispositivo interforze che sta tenendo sotto controllo i punti nevralgici della città, come la stazione ferroviaria e anche il centro del capoluogo.

Fonti del Chelsea, riprese da diversi media britannici come la Bbc, hanno parlato del ferimento di due supporter. Il club londinese ha anche invitato "i sostenitori di esercitare la massima cautela mentre sono in città e di prendere nota dei consigli condivisi prima di questa partita" visto che "la città italiana ha una lunga storia di casi in cui i tifosi ospiti sono stati presi di mira dagli ultras del Napoli". Secondo quanto rende noto il club, infine, sarebbero circa 2.500 i sostenitori del Chelsea che hanno acquistato i biglietti per la partita. (ANSA).