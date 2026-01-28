Ultim'ora Avanza Holm! Sky: “Si parla di scambio con Mazzocchi a Bologna”

Il Napoli continua a cercare un esterno destro: piace Emil Holm del Bologna, con cui si lavora a uno scambio con Mazzocchi Arrivato Giovane, non si ferma il mercato in entrata del Napoli. Gli azzurri sono ancora alla ricerca di pedine che possano rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, e in questo senso puntano un esterno destro.

Oltre a Juanlu, seguito a lungo in estate e tornato di moda in questi giorni, i campioni d’Italia in carica hanno mostrato un interesse per Emil Holm del Bologna. Lo svedese si è messo in mostra in questa stagione di Serie A con 5 assist messi a referto in campionato, e potrebbe fare al caso del Napoli e di Conte. I campani stanno discutendo con il Bologna di un possibile scambio che coinvolgerebbe anche Pasquale Mazzocchi, che non ha trovato molto spazio in questa stagione e che farebbe il percorso inverso: manca ancora l’apertura di tutte le parti, ma è una pista da seguire. Lo riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport.