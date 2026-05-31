"Forza Napoli", Kvara manda un messaggio ai tifosi azzurri: è l'MVP della Champions!

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Kvaratskhelia miglior giocatore della Champions 2025/26: numeri da record.

Khvicha Kvaratskhelia si conferma protagonista anche lontano da Napoli. Dopo aver conquistato la sua seconda Champions League in appena due anni, l'esterno georgiano ha voluto dedicare un pensiero speciale ai tifosi azzurri. Prima di unirsi ai festeggiamenti per il prestigioso traguardo europeo, Kvaratskhelia ha infatti salutato la stampa con un semplice ma significativo messaggio: "Forza Napoli".

Kvaratskhelia domina la Champions League

Kvara è stato anche nominato ufficialmente miglior giocatore della UEFA Champions League 2025/26. Un riconoscimento prestigioso che premia una stagione straordinaria del talento georgiano, protagonista assoluto del cammino europeo della sua squadra grazie a prestazioni decisive e numeri da fuoriclasse. L'esterno offensivo georgiano ha chiuso la competizione con ben 17 partecipazioni a gol tra reti e assist in 16 partite disputate, un dato impressionante che evidenzia il suo impatto costante nel torneo.