Mondiale per Club 2029, il trionfo del PSG porta a 9 i posti europei: la posizione del Napoli

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PSG già qualificato al Mondiale 2029: più chance per le italiane.

Il trionfo del Paris Saint-Germain nella finale di UEFA Champions League ha avuto conseguenze importanti anche in ottica Mondiale per Club 2029. Il club francese era già qualificato grazie alla vittoria della Champions League 2024/25, ma il secondo successo europeo ha liberato un posto aggiuntivo nella graduatoria per ranking. Infatti, i posti riservati alle squadre europee vengono assegnati a quattro vincitrici della Champions delle precedenti edizioni e alle migliori squadre del ranking UEFA, con un massimo di due club per nazione. Con il PSG già qualificato come vincitore, i posti disponibili tramite ranking passano da otto a nove, aumentando le possibilità di qualificazione per altri club europei.

La situazione delle italiane nella corsa al Mondiale per Club 2029

Dopo la conclusione della Champions League 2025/26, l’Inter è la migliore squadra italiana nella classifica utile per la qualificazione, occupando il sesto posto con 76 punti e risultando attualmente tra le formazioni qualificate. Più indietro si trova l’Atalanta, tredicesima con 46 punti, seguita dalla Juventus a quota 43. Nelle posizioni successive figurano anche Milan, Napoli e Bologna, che continuano ad accumulare punti grazie alle partecipazioni europee ma al momento restano lontane dalla zona qualificazione. La graduatoria potrebbe comunque subire ulteriori modifiche nelle prossime stagioni, soprattutto in base ai risultati delle future edizioni della Champions League e al limite di due squadre qualificate per ciascuna federazione nazionale.

1. Arsenal – 110 punti

2. PSG – 107 punti (già qualificata per aver vinto la Champions 2024/25)

3. Bayern Monaco – 93 punti

4. Barcellona – 92 punti

5. Liverpool – 78 punti

6. Inter – 76 punti

7. Real Madrid – 75 punti

8. Atletico Madrid – 75 punti

9. Borussia Dortmund – 58 punti

10. Bayer Leverkusen – 57 punti

11. Sporting Lisbona – 56 punti

12. Manchester City – 48 punti

13. Atalanta – 46 punti

14. Aston Villa – 43 punti

15. Brugge – 43 punti

16. Juventus – 43 punti

17. Benfica – 41 punti

18. PSV – 38 punti

19. Monaco – 37 punti

20. Tottenham – 35 punti

27. Milan – 22 punti

38. Napoli – 11 punti

44. Bologna – 9 punti