Kvaratskhelia chiude la finale di Champions con una ferita: "Noi georgiani siamo guerrieri"

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L'ex Napoli ha concluso la partita contro l'Arsenal con una ferita alla gamba evidente, della quale ha raccontato così sui social.

"È davvero folle. Proviamo emozioni davvero incredibili". Ha esordito così Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo del Paris Saint-Germain, in seguito al bis realizzato in Champions League ai danni dell'Arsenal (2-1 d.c.d.r.) rimontato nei tempi regolamentari dalla rete di Dembele. Il georgiano ha festeggiato visibilmente per il trofeo conquistato alla sua seconda stagione con la maglia dei parigini: "Siamo molto orgogliosi di aver vinto due volte di fila. È davvero difficile e, in effetti, è proprio questo l’obiettivo che ci siamo prefissati anche dopo aver subito gol presto dall'Arsenal", ha commentato ai microfoni della UEFA. "È stato davvero difficile rimontare contro una difesa così solida, ma abbiamo trovato le soluzioni giuste e abbiamo vinto il trofeo, quindi oggi sono davvero orgoglioso di me stesso e penso che lo siano tutti al PSG e a Parigi; Sì, siamo molto felici", ha detto Kvara.

Kvaratskhelia ferito a una gamba

L'ex Napoli ha concluso la partita contro l'Arsenal con una ferita alla gamba evidente, della quale ha raccontato così: "Due giorni prima della finale mi sono allenato e sono caduto. Mi sono fatto male a una mano e un po' alla gamba, ma sapete, noi georgiani siamo dei guerrieri, quindi non è stato un grosso problema". Infine, sul momento di tensione a fior di pelle per dover assistere ai calci di rigore dei compagni: "Ovviamente alla fine è stato davvero difficile guardare i rigori, ma grazie a Dio abbiamo vinto".