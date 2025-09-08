Napoli-Sporting, parte la fase 1 di vendita: i prezzi
"Napoli vs Sporting CP. Tornano le notti di Champions. Al via la fase 1 di vendita riservata agli Abbonati ITALIA 25/26. Acquista ora" così scrive su X la SSC Napoli che dà il via alla Fase 1 di vendita dei biglietti della sfida Napoli-Sporting.
I prezzi per Napoli vs Sporting Lisbona saranno i seguenti:
Settore FASE 1 E 2 FASE 3
CURVE INFERIORI 35,00 €40,00 €
CURVE SUPERIORI 50,00 €55,00 €
DISTINTI INFERIORI 65,00 €80,00 €
DISTINTI SUPERIORI 80,00 €95,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 €110,00 €
TRIBUNA NISIDA 100,00 €120,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 125,00 €145,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 €
⚽ Napoli vs Sporting CP— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 8, 2025
✨ Tornano le notti di Champions
🎟 Al via la fase 1 di vendita riservata agli Abbonati ITALIA 25/26
👉 Acquista ora: https://t.co/JAsKjhl1h5 pic.twitter.com/1I79IoikKF
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro