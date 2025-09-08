Napoli-Sporting, parte la fase 1 di vendita: i prezzi

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 12:20Champions League
di Arturo Minervini

"Napoli vs Sporting CP. Tornano le notti di Champions. Al via la fase 1 di vendita riservata agli Abbonati ITALIA 25/26. Acquista ora" così scrive su X la SSC Napoli che dà il via alla Fase 1 di vendita dei biglietti della sfida Napoli-Sporting. 

I prezzi per Napoli vs Sporting Lisbona saranno i seguenti:

Settore FASE 1 E 2 FASE 3

CURVE INFERIORI 35,00 €40,00 €

CURVE SUPERIORI 50,00 €55,00 €

DISTINTI INFERIORI 65,00 €80,00 €

DISTINTI SUPERIORI 80,00 €95,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 €110,00 €

TRIBUNA NISIDA 100,00 €120,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 125,00 €145,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 €