Osimhen fallisce un rigore! Alisson strepitoso

Grandissima occasione sprecata dal Napoli per raddoppiare!

Grandissima occasione sprecata dal Napoli per raddoppiare! Al 16' palla in profondità per Osimhen, che resiste alla carica di van Dijk, entra in area ma non riesce a calciare per un pestne dell'olandese. Del Cerro Grande viene chiamato all'on-field-review, va al monitor, rivede l'azione e non ha dubbi: penalty per gli azzurri. Dal dischetto va lo stesso Osimhen: tiro angolato, ma Alisson intuisce il lato e intercetta il pallone.