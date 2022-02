Più squadre, più partite e più introiti: come cambierà la Champions League dal 2024

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla nuova Champions League. Intesa dal 2024, aumenteranno vertiginosamente gli introiti da marketing e diritti tv, del 42,8%. Intesa firmata dal presidente di ECA, Nasser Al Khelaifi, Relevant Sports Group avrà la gestione della vendita dei diritti delle competizioni maschili Uefa inclusa la Champions per il triennio 24-27.

Cambia il formato

Cambierà il formato della Champions League. Ci saranno 36 e non più 32 club, tra due anni il via. Una struttura che prevede un torneo unico, 10 partite e non 6, poi ottavi a eliminazione diretta. Un progetto antitetico alla Superlega, con introiti importanti che si prospettano per tutte le società partecipanti.