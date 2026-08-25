Ufficiale Playoff Champions, finali e verdetti: impresa Lask e Sabah Baku! Tutto facile per il Bodo

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Il LASK firma una clamorosa rimonta contro il Celtic e conquista la fase campionato di Champions League. Avanti anche Sabah Baku e Bodo/Glimt

Si sono concluse le tre sfide in programma oggi per i preliminari di Champions League, con due grandi imprese e una qualificazione mai in discussione. Il Sabah Baku ha ribaltato la sconfitta dell’andata contro l’Hapoel Beer Sheva, imponendosi 5-2 dopo i tempi supplementari. Gli israeliani si erano imposti 2-1 nella prima sfida, ma la formazione azera ha rimontato lo svantaggio e conquistato così l’accesso alla fase campionato della prossima Champions League. Tutto facile, invece, per il Bodo/Glimt, già forte del 3-1 ottenuto all’andata contro il Nijmegen. I norvegesi hanno vinto anche il ritorno con un netto 3-0, grazie alle reti di Bjorkan, Auklend e all’autogol di Fonville, completando senza particolari difficoltà la qualificazione.

LASK, rimonta incredibile: Celtic eliminato

L’impresa più clamorosa della serata porta però la firma del LASK, capace di ribaltare il pesantissimo 3-0 subito all’andata contro il Celtic. Gli scozzesi sembravano avere la qualificazione in tasca e hanno anche trovato il vantaggio al 21’ con McGregor, ma la reazione degli austriaci è stata straordinaria. Le reti di Usor, Ljubicic e Adeniran hanno riaperto completamente il confronto, prima del gol di Flecker al 90’ che ha portato la sfida ai supplementari. Nel tempo extra il LASK ha completato la rimonta con la quinta rete firmata ancora da Adeniran, mentre ha anche fallito il rigore che avrebbe potuto portare il risultato sul 6-1. Una rimonta incredibile che manda il LASK alla fase campionato di Champions League: il Celtic, invece, dovrà accontentarsi dell’Europa League.