Playoff Champions, il Fenerbahce riprende il Lione: esordio per Lukaku! Tutti i risultati

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Si chiude l’andata dei playoff di Champions League. Fenerbahce e Lione pareggiano 1-1 a Istanbul, con esordio per Romelu Lukaku

Si chiude l’andata dei playoff di Champions League, la fase che deciderà quali squadre accederanno alla League Phase della massima competizione europea per club. Tra le gare disputate questa sera spicca Fenerbahce-Lione, terminata 1-1. I francesi sono passati in vantaggio al 40’ con l’ex Juventus Openda, alla prima rete con la squadra allenata da Paulo Fonseca alla sua terza presenza. Il pareggio dei padroni di casa è arrivato nella ripresa con Mason Greenwood, ex obiettivo della Roma. Da segnalare anche l’esordio con il Fenerbahce di Romelu Lukaku: l’ex attaccante del Napoli è entrato in campo all’81’.

Gli altri risultati: pari tra Dinamo Zagabria e Viking

Nelle altre sfide della serata, la Dinamo Zagabria ha pareggiato 2-2 contro il Viking, al termine di una gara ricca di gol e ancora completamente aperta in vista del ritorno. Pareggio senza reti, invece, tra Levski Sofia e AEK Atene: lo 0-0 lascia tutto in equilibrio in vista della gara decisiva per l’accesso alla League Phase.

I risultati dell'andata dei playoff di Champions League:

Fenerbahce-Lione 1-1

40' Openda (L), 47' Greenwood (F)

Levski Sofia-Aek Atene 0-0

Dinamo Zagabria-Viking 2-2

6' Beljo (DZ), 10' Lisica (DZ), 26' Christiansen (V), 39' Tripic (V)

In programma mercoledì 19 agosto ore 21:

NEC-Bodo Glimt

Celtic-LASK

H. Beer Sheva-Sabah FK

Slovan B.-NK Celje