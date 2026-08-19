Fenerbahce, Lukaku dopo l’esordio: “L’atmosfera migliore mai vista in carriera"

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Romelu Lukaku ha fatto il suo esordio ufficiale con il Fenerbahce nel playoff di Champions League contro il Lione, terminato 1-1

Romelu Lukaku ha esordito ufficialmente con la maglia del Fenerbahce. L’ex attaccante del Napoli è entrato in campo all’82’ nella sfida contro il Lione, valida per l’andata dei playoff di Champions League e terminata 1-1. Al termine dell’incontro, il centravanti belga ha commentato la sua prima gara ufficiale con il club turco, soffermandosi soprattutto sull’atmosfera dello stadio e sulla prestazione della squadra.

Lukaku: “È stata la migliore atmosfera che abbia mai visto in carriera”

L’attaccante ha sottolineato l’incredibile sostegno ricevuto dai tifosi, pur mostrando rammarico per il risultato: “È stata la migliore atmosfera che abbia mai visto in carriera. Grazie ai nostri tifosi, abbiamo ricevuto un sostegno incredibile. Il risultato è deludente. In realtà, siamo stati noi a offrire una prestazione migliore, siamo stati noi la squadra più forte. Nel primo tempo abbiamo subito gol alla prima occasione concessa. Nella ripresa abbiamo reagito, trovando subito la rete. Ora dobbiamo prepararci e riposare bene: c’è un’altra partita importante nel fine settimana. Dobbiamo affrontare una gara alla volta”.