Ufficiale
Playoff Champions, il Fenerbahce sfida il Lione: la scelta su Lukaku
TuttoNapoli.net
Alle 21 si disputano le gare d’andata dei preliminari di Champions League. Riflettori puntati su Fenerbahce-Lione, dove Romelu Lukak parte dalla panchina.
Alle 21 si torna in campo per alcune gare dei preliminari di Champions League. In programma le sfide Dinamo Zagabria-Viking, Fenerbahce-Lione e Levski Sofia-AEK Atene. Grande attesa allo stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul, dove il Fenerbahce ospita il Lione nella gara d’andata per un posto nella nuova fase della massima competizione europea.
Lukaku parte dalla panchina contro il Lione
Prima partita ufficiale con il Fenerbahce per Romelu Lukaku, che però partirà dalla panchina. L’ex attaccante del Napoli non figura nell’undici titolare scelto dal tecnico Ismail Kartal, che ha affidato le chiavi dell’attacco a Muriqi, supportato da Greenwood, Akturcoglu e Talisca. Di seguito le scelte ufficiali di Kartal.
📋 O. Lyon maçı ilk 11'imiz belli oldu. #FBvOL pic.twitter.com/c4lnVTJy5H— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 18, 2026
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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