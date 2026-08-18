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Playoff Champions, il Fenerbahce sfida il Lione: la scelta su Lukaku

Playoff Champions, il Fenerbahce sfida il Lione: la scelta su LukakuTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:35Champions League
di Francesco Carbone
Alle 21 si disputano le gare d’andata dei preliminari di Champions League. Riflettori puntati su Fenerbahce-Lione, dove Romelu Lukak parte dalla panchina.

Alle 21 si torna in campo per alcune gare dei preliminari di Champions League. In programma le sfide Dinamo Zagabria-Viking, Fenerbahce-Lione e Levski Sofia-AEK Atene. Grande attesa allo stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul, dove il Fenerbahce ospita il Lione nella gara d’andata per un posto nella nuova fase della massima competizione europea.

Lukaku parte dalla panchina contro il Lione

Prima partita ufficiale con il Fenerbahce per Romelu Lukaku, che però partirà dalla panchina. L’ex attaccante del Napoli non figura nell’undici titolare scelto dal tecnico Ismail Kartal, che ha affidato le chiavi dell’attacco a Muriqi, supportato da Greenwood, Akturcoglu e Talisca. Di seguito le scelte ufficiali di Kartal.