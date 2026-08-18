Ufficiale Real Madrid, torna Mourinho: “Stavolta è più speciale della prima"

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Real Madrid, Mourinho è tornato: firma fino al 2029 e messaggio ai giocatori

Giornata di presentazioni in casa Real Madrid, con José Mourinho ufficialmente tornato alla guida dei Blancos per iniziare la sua seconda esperienza sulla panchina spagnola. Ad accogliere il tecnico portoghese è stato il presidente Florentino Perez, che gli ha consegnato anche alcuni doni simbolici prima dell'incontro con i media. Mourinho, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, ha raccontato le sensazioni legate al ritorno nella capitale spagnola: "La prima volta che sono arrivato a Madrid ero il top a livello professionale. Ma ora oltre a quello c'è anche l'aspetto emotivo e affettivo, quindi penso che questa fase sia più speciale della prima".

Mourinho torna al Real Madrid: “Sento che questa è una missione”

L'ex allenatore di Inter e Roma ha poi spiegato con quali obiettivi intende affrontare il nuovo capitolo della sua carriera, sottolineando soprattutto l'importanza della mentalità all'interno del club: “Sento che questa è una missione e che va oltre le parole. Sono qui per aiutare tutti a migliorare e per creare una cultura del lavoro, della responsabilità e dell'ambizione". Mourinho ha quindi rivolto un messaggio diretto ai suoi calciatori e all'ambiente madridista: "Ho anche il desiderio di instillare la responsabilità e l'onore di lavorare per il Real Madrid. La cosa più importante è lavorare per il Real Madrid, e voglio che sia così per tutti a Valdebebas. Quello che posso dire alla gente è che sono uno di voi, lo sono sempre stato da quando me ne sono andato".