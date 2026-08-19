Champions League, Celtic a un passo dal girone unico: i risultati dei preliminari

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Celtic travolge il LASK nell'andata dei playoff di Champions. Vincono anche Hapoel e Bodo/Glimt.

Si sono disputate le gare d'andata dell'ultimo turno preliminare di Champions League, decisivo per conquistare l'accesso al girone unico della competizione. Il risultato più netto porta la firma del Celtic, che ha travolto per 3-0 il LASK e ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione. La formazione guidata da Martin O'Neill vede così avvicinarsi il ritorno sul grande palcoscenico europeo, a dodici mesi dalla dolorosa eliminazione contro il Kairat Almaty. Restano adesso gli ultimi 90 minuti per completare l'opera.

Champions, vincono Hapoel e Bodo/Glimt: Slovan-Celje finisce in parità

Successo in rimonta per l'Hapoel Beer Sheva, capace di superare per 2-1 il Sabah e conquistare un vantaggio prezioso in vista della gara di ritorno. Importante affermazione esterna anche per il Bodo/Glimt, che ha battuto il NEC Nijmegen mettendosi nelle condizioni ideali per gestire il secondo confronto. Tutto ancora aperto, invece, nella sfida tra Slovan Bratislava e Celje, terminata in parità: la qualificazione al girone unico della Champions League si deciderà interamente nella gara di ritorno.

I risultati di questa sera

Celtic - LASK 3-0

Hapoel Beer Sheva - Sabah Baku 2-1

NEC Nijmegen - Bodo/Glimt 1-3

Slovan Bratislava - Celje 1-1