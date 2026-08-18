Ufficiale Super-colpo Barcellona, preso Rodri dal Man City: cifre e dettagli del trasferimento

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Il Barcellona ufficializza l’arrivo di Rodri dal Manchester City. Il centrocampista spagnolo ha firmato fino al 30 giugno 2030

Ecco il colpo Rodri per il centrocampo del Barcellona: ora è ufficiale il suo arrivo dal Manchester City. L’ex Pallone d’Oro ha firmato con il club blaugrana, che verserà 60 milioni di euro per il cartellino più di 11 milioni di bonus. Il centrocampista spagnolo ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2030. "FC Barcelona e Manchester City hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Rodrigo Hernández Cascante, conosciuto nel mondo del calcio come Rodri, che si lega con il club catalano fino al 30 giugno 2030", si legge nel comunicato emesso dal club.

Rodri al Barcellona, ufficiale il trasferimento dal Manchester City: il comunicato

La nota prosegue: "Nato a Madrid il 22 giugno 1996, il nazionale spagnolo gioca come centrocampista ed è considerato uno dei migliori giocatori del mondo nella sua posizione. Si distingue per la sua intelligenza tattica, la personalità con la palla, la capacità di riconquistare possesso e precisione nel suo passaggio".