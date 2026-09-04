Porto, prosegue la marcia perfetta: 6ª vittoria di fila per la rivale del Napoli

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Il Porto di Farioli batte 2-1 il Moreirense e centra la sesta vittoria consecutiva: percorso perfetto per l’eurorivale del Napoli

Prosegue la marcia perfetta del Porto di Francesco Farioli, che supera per 2-1 il Moreirense e conquista la sesta vittoria consecutiva in stagione. Gli ospiti passano in vantaggio al 20’ con Dinis Pinto, ma i Dragoes ribaltano la partita grazie alle reti di Jan Bednarek al 37’ e William Gomes al 58’. Il Porto subisce così il primo gol della stagione, ma resta a punteggio pieno con 18 punti, 12 reti realizzate e una sola incassata. Un avvio quasi impeccabile per una delle rivali del Napoli nella league phase di Champions League.

Champions League, il calendario del Napoli

1a giornata - 9 settembre - 21.00 - Napoli-Arsenal

2a giornata - 13 ottobre - 21.00 - Villarreal-Napoli

3a giornata - 20 ottobre - 21.00 - Napoli-Bodo

4a giornata - 4 novembre - 21.00 - Porto-Napoli

5a giornata - 24 novembre - 21.00 - Manchester City-Napoli

6a giornata - 8 dicembre - 21.00 - Napoli-Club Brugge

7a giornata - 20 gennaio - 18.45 - Sabah-Napoli

8a giornata - 27 gennaio - 21.00 - Napoli-Viking