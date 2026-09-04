Eurorivali - Il Club Brugge passa a Lommel: quarta vittoria in cinque gare
Il Club Brugge rialza subito la testa in campionato. La squadra belga - una delle avversarie del Napoli nella fase campionato di Champions League - ha espugnato il campo del Lommel SK per 1-0, trovando la rete decisiva al 45’ grazie all’autogol di Timothy Eyoma. Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Gent, la formazione di Ivan Leko torna così al successo e sale a 12 punti dopo cinque giornate, con quattro vittorie e un solo ko, nove gol realizzati e appena due subiti.
Champions League, il calendario del Napoli
1a giornata - 9 settembre - 21.00 - Napoli-Arsenal
2a giornata - 13 ottobre - 21.00 - Villarreal-Napoli
3a giornata - 20 ottobre - 21.00 - Napoli-Bodo
4a giornata - 4 novembre - 21.00 - Porto-Napoli
5a giornata - 24 novembre - 21.00 - Manchester City-Napoli
6a giornata - 8 dicembre - 21.00 - Napoli-Club Brugge
7a giornata - 20 gennaio - 18.45 - Sabah-Napoli
8a giornata - 27 gennaio - 21.00 - Napoli-Viking
Serie A Enilive 2026-2027
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|Inter
|Napoli
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