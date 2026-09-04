Eurorivali - Il Club Brugge passa a Lommel: quarta vittoria in cinque gare

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Il Club Brugge vince 1-0 in trasferta contro il Lommel: continua il percorso positivo dei belgi, che sfideranno il Napoli in Champions League l'8 dicembre

Il Club Brugge rialza subito la testa in campionato. La squadra belga - una delle avversarie del Napoli nella fase campionato di Champions League - ha espugnato il campo del Lommel SK per 1-0, trovando la rete decisiva al 45’ grazie all’autogol di Timothy Eyoma. Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Gent, la formazione di Ivan Leko torna così al successo e sale a 12 punti dopo cinque giornate, con quattro vittorie e un solo ko, nove gol realizzati e appena due subiti.

Champions League, il calendario del Napoli

1a giornata - 9 settembre - 21.00 - Napoli-Arsenal

2a giornata - 13 ottobre - 21.00 - Villarreal-Napoli

3a giornata - 20 ottobre - 21.00 - Napoli-Bodo

4a giornata - 4 novembre - 21.00 - Porto-Napoli

5a giornata - 24 novembre - 21.00 - Manchester City-Napoli

6a giornata - 8 dicembre - 21.00 - Napoli-Club Brugge

7a giornata - 20 gennaio - 18.45 - Sabah-Napoli

8a giornata - 27 gennaio - 21.00 - Napoli-Viking