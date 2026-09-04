Ufficiale Chiesa, che disastro l'avventura al Liverpool: escluso (di nuovo) dalla lista Champions

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Federico Chiesa escluso dalla lista Champions del Liverpool: l'esperienza in Premier League continua a confermarsi poco felice

L’avventura di Federico Chiesa al Liverpool continua a non decollare. L’attaccante italiano è stato escluso da Andoni Iraola dalla lista per la fase campionato della Champions League, insieme al centrocampista Wataru Endo. Una bocciatura pesante per l’ex Juventus, scivolato ulteriormente indietro nelle gerarchie dopo gli ultimi rinforzi offensivi dei Reds. Chiesa ha raccolto complessivamente 50 presenze, spesso da subentrato, con cinque gol e quattro assist dal suo arrivo ad Anfield: numeri distanti dalle aspettative che avevano accompagnato il trasferimento nell’estate del 2024.

Chiesa, le voci sul ritorno in Serie A

Anche nella precedente edizione della Champions Chiesa era rimasto inizialmente fuori dall’elenco di Arne Slot, prima di essere reintegrato in seguito al grave infortunio di Giovanni Leoni. Nelle ultime finestre di mercato si era parlato con insistenza di un possibile ritorno in Serie A, con Juventus, Inter e Napoli tra le società accostate al giocatore. Il club azzurro si era informato anche sulla possibilità di prenderlo in prestito, formula alla quale il Liverpool non aveva aperto, ma nessuna delle piste italiane si è trasformata in una trattativa risolutiva. La nuova esclusione europea alimenta ora ulteriori dubbi sul futuro dell’esterno in Inghilterra.