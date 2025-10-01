Ufficiale

Pranzo Uefa con lo Sporting, omaggiato con l'opera “Amma faticà chiù assaje”

Oggi alle 19:40Champions League
di Antonio Noto
fonte SSCNapoli

A poche ore dall’esordio casalingo degli azzurri in Champions League, la dirigenza dello Sporting Clube de Portugal è stata ospite della SSC Napoli in occasione del consueto pranzo pre-gara.

Il Vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha incontrato il Presidente dello Sporting CP, Frederico Varandas, insieme alle dirigenze dei rispettivi club. Nella splendida cornice del ristorante Palazzo Petrucci in Via Posillipo, è stato condiviso un momento di fair play e cordialità alla presenza di Šupraha Alojzije, Delegato UEFA, e di Bernardo Futscher Pereira, Ambasciatore del Portogallo in Italia.

La delegazione azzurra ha omaggiato gli ospiti con l’opera “Amma faticà chiù assaje”, realizzata per l’occasione dall’artista Antonio Nocera.