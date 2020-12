Psg-Basaksehir si gioca domani: Uefa, parigini e turchi si schierano contro il razzismo

Arrivano le reazioni dell'UEFA e del Paris Saint Germain che prendono posizione contro il grave episodio del Parco dei Principi di Parigi, che ha portato alla sospensione di PSG-Basaksehir che si rigiocherà domani alle 18,55. Così ha scritto su Twitter il massimo organo del calcio europeo: "La UEFA è a conoscenza dell'episodio accaduto durante la partita di Champions League di questa sera tra Paris Saint-German e Istanbul Basaksehir e condurrà un'indagine approfondita. Il razzismo e la discriminazione in tutte le sue forme non trovano posto nel calcio".

PSG - Questa invece la reazione su Twitter del club parigino: "Tutte le forme di razzismo vanno contro i valori del Paris Saint-Germain, del suo presidente, del suo staff e dei suoi giocatori”.

Basaksehir - Infine il club turco ha fatto il punto su quanto successo sui Twitter: "Nel corso della partita contro il Paris Saint-Germain i nostri giocatori hanno deciso di non tornare in campo a causa del comportamento razzista del quarto arbitro Sebastian Coltescu nei confronti del nostro vice allenatore Pierre Webo. Pretendiamo pubbliche spiegazioni". Il club di Istanbul ha inoltre fissato in alto la scritta "No to Racism" (con tanto di foto ufficiale della UEFA) con affianco un pugno bianco e uno nero.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.



Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

