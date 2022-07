Qual. Champions, i risultati di oggi: passano Sheriff e Malmoe

Sono terminate le sfide del primo turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2022-23. Queste le partite giocate oggi:





RFS-HJK 2-1 (andata 0-1 HJK vince ai rigori)

Lincoln-Shkupi 2-0 (and. 0-3)

Qarabag-Lech 5-1 (and. 0-1)

Zalgiris-Ballkani 1-0 d.t.s. (and. 1-1)

Sheriff Tiraspol-Zrinjski 1-0 (and. 0-0)

Hibernians-Shamrock Rovers 0-0 (and. 0-3)

Tirana-Dudelange 1-2 (and. 0-1)

Sutjeska-Ludogorets 0-1 (and. 0-2)

Vikingur Reykjavik-Malmoe 3-3 (and. 2-3)

Klaksvik-Bodo/Glimt rinviata (and. 0-3)

Domani

Cluj-Pyunik (andata 0-0)

Linfield-The New Saints (and. 0-1)

Ferencvaros-Tobol (and. 0-0)

Shakhtyor Soligorsk-Maribor (and. 0-0)

Dinamo Batumi-Slovan Bratislava (and. 0-0)

Si è disputata anche una sfida valida per le qualificazioni alla prossima Conference League. I kosovari del Drita hanno sconfitto 3-0 in finlandesi dell'Inter Turku e si sono qualificati in virtù dello 0-1 dell'andata.