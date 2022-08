Rangers, Barisic: “Eliminato il PSV, l’anno scorso Borussia e Lipsia: siamo da Champions!”

Intervistato dalla stampa locale, il difensore croato dei Rangers Borna Barisic ha parlato dell'approdo in Champions

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dalla stampa locale, il difensore croato dei Rangers Borna Barisic ha parlato dell'approdo in Champions: "E' la prima volta che ci qualifichiamo in Champions dopo quattro anni qui, ed è incredibile dopo l'Europa League. Abbiamo battuto un'ottima squadra come il PSV e siamo orgogliosi di questa squadra.

E' un grande momento e la Champions è un grande traguardo, abbiamo dimostrato di poterci stare già eliminando Borussia e Lipsia l'anno scorso".