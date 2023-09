Real Madrid, tegola per Ancelotti: si fa male Alaba, emergenza in difesa

Tegola per il Real Madrid a cinque giorni dalla sfida col Napli in Champions League

Tegola per il Real Madrid a cinque giorni dalla sfida col Napoli in Champions League. Al minuto 41 della sfida contro il Las Palmas Ancelotti ha dovuto sostituire Alaba che si è fermato per un infortunio muscolare. Al posto di Alaba è entrato Lucas Vazquez. Se l’austriaco non dovesse recuperare per martedì, Ancelotti dovrà inventarsi la coppia centrale difensiva visto che ha fuori anche Militao operato al crociato. Rüdiger e Nacho potrebbero essere i due titolari al Maradona.