Ufficiale Sparta Praga-Inter, le formazioni: tornano tre titolarissimi di Inzaghi

Tre punti per avvicinare gli ottavi di finale di Champions League e allontanare lo spauracchio dello spareggio a metà febbraio. È questo l'obiettivo dell'Inter, questa sera ospite dello Sparta Praga allo Stadion Letna nella penultima giornata della fase campionato della massima competizione continentale. Fischio d'inizio alle 21, arbitra lo spagnolo Alejandro Hernandez: di seguito le formazioni ufficiali.

Lars Friis lascia in panchina l'ex Serie A Haraslin: c'è Laci a supporto di Olatunji e Birmancenvic in attacco. Titolare in difesa Vitik, obiettivo di mercato, fra le altre, del Napoli. Simone Inzaghi opera tre cambi rispetto alla formazione di partenza che ha battuto l'Empoli: tornano titolari Bastoni, Mkhitaryan e Thuram. Barella vince il ballottaggio con Frattesi, ancora in panchina: confermato Asllani in cabina di regia.

SPARTA PRAGA (3-4-1-2): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Sadilek, Kairinen, Rynes; Laci; Olatunji, Birmancevic. Allenatore: Friis.

INTER (3-5-2): Sommr; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.