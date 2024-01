Supercoppa di Spagna, trionfo del Real Madrid! Il Barça travolto 4-1

Il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions League, ha perso 4-1 la finale di Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions League, ha perso 4-1 la finale di Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid. Una finale dominata in lungo e in largo dai blancos, che si aggiudicano la tredicesima Supercoppa di Spagna della propria storia. Decisiva la tripletta di Vinicius Junior, nel giro di tre minuti il brasiliano si è inventato un uno-due che ha praticamente indirizzato il match. Il gol di Lewandowski alla mezz'ora è stata soltanto un'illusione, al 39' ancora Vinicius ha segnato la terza rete, questa volta su calcio di rigore. Nella ripresa i catalani hanno faticato parecchio, a chiudere i discorsi è stato Rodrygo, qualche minuto più tardi è stato espulso anche Araujo per doppia ammonizione: dopo il cartellino rosso le merengues hanno gestito senza affanni, male il Barcellona che ora deve cercare di reagire per evitare un crollo in campionato.

Si chiude dunque la 38a edizione del trofeo iberico, la quinta con la nuova formula della final four (terza vittoria per i madrileni col formato a quattro squadre) novità introdotta anche in Italia e che prenderà il via giovedì con la sfida tra Fiorentina e Napoli. Vendicata la sconfitta dello scorso anno per gli uomini di Carlo Ancelotti, da segnalare anche l'esultanza di Vinicius, l'attaccante verdeoro ha imitato l'ormai iconica esultanza di Cristiano Ronaldo.