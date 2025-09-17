Tabù da sfatare per il Napoli: zero vittorie in Europa contro una squadra inglese

Il Napoli non ha mai vinto in trasferta contro una squadra inglese in nessuna competizione europea (P12 - 0V, 3N, 9P), perdendo almeno una volta contro sei delle sette squadre diverse affrontate (Arsenal, Burnley, Chelsea, Leeds United, Liverpool e Manchester City), con l'unica eccezione del Leicester (2-2 in Europa League nel 2021-22). Lo riporta Opta. Un vero e proprio tabù che gli azzurri domani sera proveranno a sfidare nella sfida contro il City per l'esordio nella fase campionato di Champions League.