Una brutta Juve ko in casa del Lione tra le polemiche: proteste bianconere per un rigore

Un gol di Tousart ha regalato al Lione la vittoria contro la Juventus nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Brutta Juve per un tempo, nella ripresa la reazione con un rigore clamoroso negato ai bianconeri per fallo netto su Dybala. L'arbitro ha lasciato correre e il Var non è intervenuto. Furioso Sarri da bordocampo così come i calciatori. Nell'altra gara vittoria in rimonta del Manchester City sul campo del Real Madrid. Gol di Isco, pari di Gabriel Jesus e su rigore il 2-1 definitivo di De Bruyne.