Ufficiale Young Boys-Atalanta, le formazioni: out Lookman, Brescianini e Cuadrado dal 1'

Striscia aperta per l'Atalanta di Gasperini, che arrivano dal 3-1 in trasferta contro il Parma e in Champions League risultano ancora imbattuti visti i due successi e i due pareggi centrati nelle prime quattro partite disputate. Ora c'è la sfida sull'insidioso terreno di gioco dello Young Boys, a Berna, per proseguire il ruolino positivo. Di seguito le formazioni ufficiali.

YOUNG BOYS (4-3-1-2): Von Ballmoos; Blum, Lauper, Camara, Hadjam; Males, Niasse, Ugrinic, Virginius; Elia, Itten

Allenatore: Joel Magnin

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou; Hien, Kolasinac; Cuadrado, de Roon, Pasalic, Ruggeri; Brescianini; De Ketelaere, Retegui

Allenatore: Gian Piero Gasperini