Alla Fiorentina basta l’1-1 del ritorno contro il Maccabi Haifa: viola ai quarti di Conference

Alla Fiorentina basta l'1-1 casalingo del ritorno contro il Maccabi Haifa per strappare il pass per i quarti di Conference League

Alla Fiorentina basta l'1-1 casalingo del ritorno contro il Maccabi Haifa per strappare il pass per i quarti di Conference League, grazie alla vittoria dell'andata.

Pochissime emozioni nel primo tempo del Franchi, al minuto 41 rischia lo svantaggio la squadra di casa, bucata da Simic dopo che Terracciano aveva murato Podgoreanu: segnalato fuorigioco, il VAR conferma. Copione simile al primo tempo anche al rientro dagli spogliatoi: la Fiorentina tiene palla a giri bassi, il Maccabi attende. Guizzo a inizio frazione di Gonzalez a destra, sulla testa di Barak: palla centrale, ma almeno è il primo tiro in porta del match. Al minuto 58 l’episodio che interrompe il torpore: buono spunto di Faraoni e cross al bacio sulla testa di Barak, che fa il bis del gol segnato sette giorni fa nella sfida d’andata e trova l’1-0.

Il gol scioglie la squadra di Italiano (in tribuna, squalificato e sostituito dal vice Niccolini) che torna a spingere ed ha altre occasioni, una particolarmente golosa sprecata da Sottil al 70’. Quindi c’è spazio per il rientro in campo di Dodo con la Fiorentina a distanza di quasi 6 mesi dall’infortunio di fine settembre a Udine. Il Maccabi accusa la rete subita e scompare dal campo, lasciando il predominio a una Fiorentina che però pare a lungo accontentarsi di non spendere troppe energie. A fare così c’è però il rischio di calare troppo la tensione e di ‘addormentarsi’ ed è quello che succede: all’88’ pasticcio difensivo, Khalaili si inserisce e sorprende Terracciano sotto le gambe per l’1-1. Il finale dunque non è tranquillo come qualche tifoso viola avrebbe pensato a un certo punto, ma la Fiorentina tiene sul pareggio e conquista l’accesso ai quarti di finale di Conference League.