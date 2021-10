Bodo/Glimt-Roma, le formazioni ufficiali: Mourinho fa ampio turnover

Aveva preannunciato un ampio turnover e lo ha confermato: la Roma di José Mourinho scende in campo con una formazione ampiamente rimaneggiata. Due soli titolari, per lo Special One: Rui Patricio tra i pali, Ibanez in difesa. Per il resto, si rivede dal primo minuto Borja Mayoral, supportato da Carles Perez ed El Shaarawy con Villar che dovrebbe agire da trequartista centrale. Prima da titolare per lo statunitense Reynolds, solo panchina per Shomurodov.

Ecco le formazioni ufficiali di Bodo/Glimt-Roma, calcio d'inizio ore 18,45.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Naraden; Solbakken, Botheim, Pellegrino. Allenatore: Kjetil Knutsen.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Diawara, Darboe; Carles Perez, Villar, El Shaarawy; Mayoral. Allenatore: José Mourinho.