Clamoroso in Conference League: Tottenham-Rennes non può giocarsi e verrà annullata

(ANSA) - LOSANNA, 11 DIC - L'incontro di Conference League tra Tottenham e Rennes, in programma giovedì scorso a Londra e rinviato a causa di un focolaio di Covid-19 nel club allenato da Antonio Conte, non può essere riprogrammato e deve quindi essere annullato. Lo ha annunciato la Uefa. "Purtroppo, e nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile trovare una soluzione che potesse andare bene per entrambi i club", fa sapere l'Uefa, specificando che il risultato di questa partita sarà determinato dal suo organo di vigilanza e disciplina. (ANSA).