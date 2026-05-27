Conference League, trionfo Crystal Palace: 1-0 al Rayo. Dominio inglese in Europa

vedi letture

Trionfa il Crystal Palace di Olvier Glasner in finale di Europa Conference League: decisivo il gol di Philippe Mateta al 51esimo per battere il Rayo Vallecano di Inigo Perez. Per la terza volta nelle ultime quattro edizioni è una squadra di Premier League a vincere il trofeo. Si conferma inoltre il dominio dei club inglesi nelle coppe europee in questa stagione: dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa, la Conference è del Crystal Palace e occhio all'Arsenal in Champions per un triplete Made in UK.