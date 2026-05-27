Ufficiale Finale Conference League, le formazioni ufficiali di Crystal Palace-Rayo Vallecano

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Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, finale di Europa Conference League 2025/26. Negli inglesi, il tecnico Oliver Glasner opta per un 3-4-3 affidando l'attacco a Mateta, affiancato da Yeremy Pino e Sarr; a centrocampo c'è l'ex Serie A Kamada. Negli spagnoli, Inigo Perez schiera dal 1' il centravanti Alemao, assoluto trascinatore di coppa: il brasiliano è infatti andato a segno in entrambe le partite della semifinale.

Di seguito le formazioni ufficiali:

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Canvot, Lacroix, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino. Allenatore: Oliver Glasner.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Unai Lopez, O. Valentin; De Frutos, Palazon, A. Garcia; Alemao. Allenatore: Inigo Perez.