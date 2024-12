Conference, il Betis passa di misura! Poker del Brugge: i risultati delle 18:45

Terminato il turno del Chelsea, la quinta giornata di Conference League prosegue con altri verdetti importanti. Oltre al settebello della Fiorentina, c'è il Betis che con lo stretto indispensabile supera il Petrocub. ll Lugano manda al tappeto il Legia per 2-0, con un cartellino rosso nel finale per proteste da parte di Pankov. Straripante il Cercle Brugge contro gli sloveni dell'Olimpija, abbattuti da un poker di reti, pareggio insperato per l'HJK sul Molde allo scadere con la firma di Meriluoto al 90'+2. L'Apoel (sfidante della Fiorentina) ha trafitto con tre reti il Noah, nessun problema per il Copenaghen invece che fa tutto nella ripresa per sconfiggere Hearts.

I primi risultati

Vikingur Reykjavik - Djurgarden 1-2: Kosugi 62', Wikheim 65', Sigurpálsson 72'

FC Astana - Chelsea 1-3: Guiu 14', Marochkin 18' (autogol), R. Veiga 39', Tomasov 45'

Basaksehir - Heidenheim 3-1: Türüç 6', Crespo 18', Honsak 61', Piątek 68'

Din. Minsk - Larne 2-0: Gavrilovich 67' (rigore), Zherdev 73'

Copenhagen - Hearts 2-0: Chiakha 48', Diks 78' (rigore)

Fiorentina - LASK 7-0: Sottil 10'-58', Ikoné 22', Richardson 39', Mandragora 69', Stojkovic 82' (autogol), Gudmundsson 85' (rigore)

HJK - Molde 1-2: Ihler 14'-27', Erwin 32', Meriluoto 90'+2

Legia - Lugano 1-2: Morishita 11', Bottani 40', Hajdari 74'

Noah - APOEL 1-2: Chebake 23', Aiás 45'+4, Kostadinov 89', Abagna 90'+3

O. Ljubljana - Cercle Bruges 1-4: Olaigbe 2'-81', Blanco 5', Felipe Augusto 24', Denkey 72'

Petrocub - Betis 1-1: Bakambu 54'

