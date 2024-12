Conference, la Fiorentina vola agli ottavi: basta l'1-1 sul campo del Vitoria

Basta un pareggio alla Fiorentina per gli ottavi di Conference League, sul campo del Vitoria Guimaraes finisce 1-1.

Basta un pareggio alla Fiorentina per gli ottavi di Conference League, sul campo del Vitoria Guimaraes finisce 1-1. Al Dom Afonso Henriques la sfida è gradevole e combattuta sin dal principio, con occasioni sia da una parte che dall'altra. Poco dopo la mezz'ora cambia il punteggio: errore in uscita bassa di Comuzzo, ne approfitta Kaio Cesar che appoggia al centro per il tap-in di Da Silva Cunha che deposita nella rete vuota l'1-0 al 33'. La squadra di Palladino accusa il colpo del gol subito e fatica a reagire, rischiando grosso a fine frazione quando lo stesso Da Silva Cunha, mandato in porta da un distratto Martinez Quarta, si fa ammonire per simulazione a tu per tu con Terracciano. All'intervallo 1-0 per i portoghesi.

Palladino al rientro butta subito dentro Adli e Ranieri al posto di Richardson e Comuzzo, ma è ancora il Vitoria a continuare a spingere e creare i primi pericoli anche nel secondo tempo. Passati altri dieci minuti fatti male, il tecnico viola fa alzare anche Kean e Colpani. Al 66' la palla buona per il pareggio della Fiorentina, la offre Beltran a Kean, che però si vede murato da Varela in uscita. È però solamente una reazione illusoria, perché i portoghesi sfruttano gli spazi lasciati dai viola e vanno in diverse occasioni non troppo lontani dal raddoppio. La tenacia della Fiorentina però trova un premio al minuto 87, quando Dodo scappa via in corsia e crossa al centro, trovando la deviazione di Varela che però non può impedire a Mandragora di arrivare sulla ribattuta e insaccare nella porta sguarnita l'1-1. Alla fine il secondo posto non arriva, ma il pareggio di Guimaraes basta comunque a consegnare l'accesso diretto agli ottavi di finale di Conference alla Fiorentina.