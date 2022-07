Conference League, 2° turno qualificazione: Astana fuori, Fiorentina testa di serie ai playoff

Adesso è ufficiale, la Fiorentina sarà testa di serie per il sorteggio dei playoff di Conference League.

© foto di www.imagephotoagency.it

Astana-Rakow 0-1

16' Kochergin