Conference League, i risultati delle 18:45: Trabzonspor e Qarabag di misura, pari Bodo/Glimt

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo la goleada della Fiorentina in Portogallo (4-0 sul Braga e passaggio del turno ipotecato) nel pomeriggio di Conference League. Nelle altre tre gare in programma arriva uno 0-0, fra Bodo Glimt e Lech Poznan, e due vittorie casalinghe di misura. La prima è quella del Qarabag, che ha fallito un rigore con Sheydayev, sul Gent firmata da una rete a dieci minuti dalla fine di Leandro Andrade; la seconda è quella del Trabzonspor sul Basilea che ha visto andare a segno una vecchia conoscenza del nostro calcio come l'ex Udinese Jens Stryger Larsen. Ai turchi è stata inoltre annullata un'altra rete, firmata da Gomez, per fuorigioco con l'ausilio del VAR.