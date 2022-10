Conference League, i risultati delle 18.45: Villarreal di misura, doppio Okaka lancia il Basaksehir

Di seguito i risultati delle sfide di Conference League in programma alle 18.45

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito i risultati delle sfide di Conference League in programma alle 18.45: il Basaksehir, nel girone della Fiorentina, ha battuto 3-0 l'RFS, mentre ha vinto 0-1 in extremis il Villarreal sul campo dell'Austria Vienna. Perde l'AZ in casa dell'Apollon 1-0.

Apollon-AZ 1-0: Roberge 32'

Austria Vienna-Villarreal 0-1: Jackson 87'

Basaksehir-RFS 3-0: Turuc 11', Okaka 45', Okaka 72'

Cluj-Slavia Praga 2-0: Deac rig. 11'. Yuri Matias 84'

Djurgarden-Gent 4-2: Holmberg (D) 21', Wikheim (D) 42', Banda (D) 45'+5', Wikheim (D) 46', Depoitre (G) 61', Cuypers (G) 73'

Fiorentina-Hearts 5-1: Jovic (F) 6', Biraghi (F) 22', Gonzalez (F) 32', Barak (F) 38', Humphrys (H) 47', Gonzalez rig. (F) 78'

Partizan-Colonia 2-0: Diabate 15', Gomes 52'

Slovan Bratislava-Basilea 3-3: Males rig. (B) 29', Weiss rig. (S) 45'+2', Kucka (S) 49', Cavric (S) 53', Diouf (B) 65', Zeqiri (B) 72'