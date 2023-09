Conference League, i risultati delle 21: pari Brugge-Besiktas. Manita della Dinamo Zagabria

La serata di Conference League si è conclusa pochi minuti fa.

© foto di PhotoViews

La serata di Conference League si è conclusa pochi minuti fa. Vince il Viktoria Plzen, così come la Dinamo Zagabria, trascinata da una doppietta su rigore di Petkovic. Nel match di cartello delle 21 pareggiano Club Brugge e Besiktas (Vanaken e Tosun a segno), mentre anche il Gent non va oltre l'1-1 in casa dello Zorya Luhansk. Di seguito tutti i risultati:

Club Brugge-Besiktas 1-1

(77' Vanaken (C), 88' Tosun (B))

Dinamo Zagabria-Astana 5-1

(42’ Petkovic su rigore (D), 53' Petkovic su rigore, 58' Bulat (D), 78' Hovhannisyan (A), 85' Marin (D), 93' Halilovic (D))

Lugano-Bodo Glimt 0-0

Maccabi Tel Aviv-Breidablik 3-2

(12’ Macon (M), 25’ Zahavi (M), 32’ Biton (M), 44’ Olsen (B), 55' Olsen (B))

Viktoria Plzen-Ballkani 1-0

(73' Kalvach)

Slovan Bratislava-Klaksvik 2-1

(49' Pavlovic (K), 54' Weiss jr. (S), 74' Cavric (S))

Zorya Luhansk-Gent 1-1

(67' Cuypers (G), 70' Guerrero (Z))